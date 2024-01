La Kazakhe Elena Rybakina et la Bélarusse Aryna Sabalenka en finale

Tombeuse d'Elise Mertens au 3e tour, Elena Rybakina, lauréate à Wimbledon en 2022, rencontrera pour le titre Aryna Sabalenka, tête de série N.1 et 2e mondiale, victorieuse de son côté de sa compatriote Victoria Azarenka (N.8/WTA 23) 6-2, 6-4.

La Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.2 et 4e mondiale, s'est qualifiée en battant en demi-finales la Tchèque Linda Noskova (WTA 40) 6-3, 6-2, samedi.

Les deux Bélarusses sont d'anciennes joueuses titrées en Grand Chelem: Sabalenka est tenante du titre à l'Open d'Australie, qu'Azarenka a remporté deux fois, en 2012 et 2013.

Rybakina, qui n'a perdu que 12 jeux depuis le début de la semaine, a largement dominé la jeune Tchèque de 19 ans, écartée en 1 h 03 min. Souveraine au service, elle a réussi au passage huit aces et réussi trois fois le break, une fois au premier set et deux au second.

La Kazakhe, 24 ans, visera un 6e titre en carrière pour sa 16e finale. Il s'agira aussi d'une revanche de la dernière finale de l'Open d'Australie contre Sabalenka, précisément, 26 ans, qui compte elle 13 titres WTA à son palmarès. La Bélarusse disputera dimanche la 25e finale de sa carrière.