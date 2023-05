La phase finale à Séville, la Pologne invitée

La Pologne a reçu une invitation et complétera le plateau de cette phase finale, qui regroupera aussi le Canada, l'Espagne, la République tchèque, la France, les Etats-Unis, l'Italie, l'Allemagne et le Kazakhstan, qui ont décroché leur billet via les qualifications, ainsi que la Suisse et l'Australie, respectivement lauréate et finaliste de l'édition 2022.

Battue par le Canada le mois dernier en qualifications, la Belgique devra pour sa part disputer un barrage mi-novembre pour assurer son maintien au sein du groupe mondial.