La Pologne, avec Iga Swiatek et Hubert Hurkacz, jouera les quarts de finale

Plus tôt, Hurkacz s'était incliné 3-6, 6-3, 6-4 face à Davidovich Fokina (ATP 26).

La Polonaise a largement battu l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 53) 6-2, 6-1 avant de s'imposer plus facilement encore en double avec Hubert Hurkacz (ATP 9) face à la paire Sorribes Tormo-Alejandro Davidovich Fokina, 6-0, 6-0 en 53 minutes.

France/Allemagne et États-Unis/Australie sont les deux autres matchs de ce jour de l'An.

A Sydney, dans le groupe F, la Norvège de Casper Ruud (ATP 11), a battu la Croatie. L'ex-N.2 mondial a écarté Borna Coric (ATP 37) 6-4, 6-1 avant que Malene Helgo (WTA 544) ne s'incline face à Donna Vekic (WTA 24) 7-5, 3-6, 6-3. Mais Ruud, associé en double à Ulrikke Eikeri face à Vekic et Ivan Dodig, a apporté le point de la victoire (2-6, 6-3, 10/7) aux Norvégiens qui se relancent dans ce groupe après leur défaite inaugurale contre les Pays-Bas.

Grâce à ce succès contre l'Espagne, après celui contre le Brésil, la Pologne finit en tête du groupe A et rejoint les quarts.

La United Cup regroupe dix-huit nations dans six poules réparties entre Sydney et Perth. Le premier de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes s'affronteront en quarts de finale.

Les États-Unis ont remporté la première édition de l'United Cup en 2023, s'imposant 4-0 aux dépens de l'Italie en finale.