La Pologne balaie le Brésil, victoires pour l'Allemagne, la Chine et les Pays-Bas

La Pologne a effacé le Brésil (3-0) à l'occasion de sa première rencontre dans le groupe A de la United Cup de tennis, la compétition mixte par équipes nationales, samedi en Australie. L'Allemagne contre l'Italie (2-1) dans le groupe D, la Chine contre la Tchéquie (3-0) dans le groupe E et les Pays-Bas contre la Norvège (2-1) dans le groupe F ont également remporté leur premier duel.

La N.1 mondiale Iga Swiatek s'est joué de Beatriz Haddad Maia (WTA 11) en deux manches, 6-2, 6-2. Bien inspiré, Hubert Hurkacz (ATP 9) a confirmé la supériorité polonaise en se débarrassant de Thiago Seyboth Wild (ATP 79), 6-7 (4/7), 6-2, 6-3. Marcelo Melo et Haddad Maia battus dans le double par Swiatek et Hurkacz, 6-4, 6-3, le Brésil est d'ores et déjà éliminé après sa défaite contre l'Espagne, vendredi.

Dans le groupe D, Angelique Kerber de retour après son accouchement s'est inclinée contre Jasmine Paolini (WTA 30), 6-4, 7-5 Alexander Zverev (ATP 7) a remis l'Allemagne à hauteur de l'Italie en sortant Lorenzo Sonego (ATP 46), 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, et le duo Kerber/Zverev a remporté la victoire décisive contre Sonego et Angelica Moratelli, 6-3, 6-0.