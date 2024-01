La Pologne et l'Australie premiers qualifiés pour les demi-finales

La Pologne et l'Australie sont les premiers qualifiés pour les demi-finales de l'United Cup de tennis, une compétition mixte par équipes nationales, après leur victoire respective contre la Chine et la Serbie mercredi en Australie.

Dans le duel entre la Pologne et la Chine, Hubert Hurkacz (ATP 9) a d'abord pris le dessus sur Zhizhen Zhang (ATP 58) en deux sets 6-3, 6-4 avant qu'Iga Swiatek (WTA 1) ne valide la qualification polonaise contre Qinwen Zheng (WTA 14) en deux sets 6-2, 6-3. Katarzyna Piter et Jan Zielinski ont ensuite remporté le double mixte contre Xiaodi You et Fajing Sun (6-3, 5-7, 10/7) pour offrir une victoire 3-0 à la Pologne.

À domicile, Alex De Minaur (ATP 12) a créé l'exploit face au N.1 mondial Novak Djokovic en deux sets 6-4, 6-4 pour mettre l'Australie aux commandes. Dans la foulée, Ajla Tomljanovic (WTA 292) a assuré le succès australien en battant Natalija Stevanovic (WTA 184) en deux sets 6-1, 6-1 avant le double mixte.