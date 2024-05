La première édition de l'Open de Bruxelles se tiendra au Léopold du 23 au 30 juin

Pierre Crevits, président de Tennis Padel Wallonie-Bruxelles, a lui souligné l'importance d'un tel tournoi en Belgique, notamment pour les jeunes talents. "Plus il y aura de tournois ITF organisés en Belgique, plus les joueurs belges auront la possibilité de grappiller leurs premiers points ATP/WTA sans devoir investir trop de temps et d'argent dans de longs voyages onéreux. Qui plus est, lors de ces épreuves, les invitations sont promises aux jeunes espoirs du pays, de la province ou de la région dudit tournoi."