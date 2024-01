La première journée des qualifications, avec cinq Belge en lice, reportée à mardi

Cinq Belges devaient entrer en lice lundi, et entameront donc leur parcours mardi. Premiers Belges à monter sur le court, Joris De Loore (ATP 167) et Zizou Bergs (ATP 130) affronteront respectivement l'Australien Li Tu (ATP 211) et le tchèque Zdenek Kolar (ATP 175) en ouverture de programme à 2h heure belge, sur le Court 6 pour De Loore, et sur le Court 12 pour Bergs.

David Goffin (ATP 107) rencontrera l'Italien Stefano Travaglia (ATP 192) en deuxième rotation sur la Kia Arena (début des rencontres à 2h, heure belge). Kimmer Coppejans (ATP 183) défiera lui l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 121) en troisième rotation sur la 1573 Arena.