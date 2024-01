La quête du 25e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic pourrait débuter face à un Belge

Avec 24 couronnes majeures à son palmarès, le N.1 mondial est déjà l'homme le plus titré en Grand Chelem, devant Rafael Nadal (22) et Roger Federer (20), mais il partage pour l'instant le record absolu avec l'Australienne Margaret Court.

Bien avant de penser au dernier carré, Djokovic lancera sa quinzaine australienne en douceur, contre un joueur issu des qualifications. Il pourrait s'agir de David Goffin (ATP 107) ou de Zizou Bergs (ATP 130) tous deux encore présents au 3e tour des qualifications. Goffin devra écarter Gabriel Diallo (ATP 136) et Bergs l'invité australien Dane Sweeny (ATP 257). En cas de succès, ils seront parmi les seize qualifiés et donc potentiels adversaires de "'Djoko".

Lui qui vise un onzième sacre à Melbourne, devenu sa chasse gardée ou presque, risque de trouver sur son chemin le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7/N.7), battu en finale l'an dernier, en quarts, et dans le dernier carré Sinner (N.4), le seul joueur à l'avoir battu après Wimbledon et jusqu'à fin 2023. Même à deux reprises, au Masters (en phase de poules) et en Coupe Davis. Entre les deux, Djokovic avait toutefois imposé sa loi face à l'Italien de 22 ans en finale du Masters.

Dans le tableau masculin, l'autre demi-finale théorique oppose le N.2 mondial Carlos Alcaraz, qui pourrait redevenir N.1 mondial à l'issue de la quinzaine puisqu'il n'a pas de points à défendre à Melbourne, au N.3 mondial le Russe Daniil Medvedev, selon le tirage au sort effectué jeudi.