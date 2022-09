La Russe Ekaterina Alexandrova remporte son 3e titre

(Belga) La finale du tournoi de tennis WTA 250 de Séoul a été remporté dimanche dans la capitale sud-coréenne par la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 24). Deuxième tête de série de l'épreuve jouée sur surface dure qui offre une dotation de 251.750 dollars, elle a battu la favorite théorique, la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 19), tête de série N.1 : 7-6 (7/4) et 6-0. La rencontre a duré 1h25.

Alexandrova, 27 ans, décroche un 3e titre WTA en carrière après ceux de Shenzhen en 2020 et de Rosmalen cette année. Elle a aussi perdu deux finales à Linz en 2018 et à Moscou en 2021. Trois titres WTA 125 complètent son palmarès, tous remportés à Limoges en 2016, 2018 et 2019. Ostapenko, qui s'était imposée à Séoul en 2017, reste bloquée à cinq titres en désormais treize finales, le plus prestigieux étant celui de Roland-Garros en 2017.