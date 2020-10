La SENSATION Iga Swiatek rejoint la finale de Roland-Garros à seulement 19 ans

Première Polonaise à se hisser en finale du simple dames de Roland-Garros à 19 ans à peine, Iga Swiatek est la bonne surprise de la quinzaine parisienne. La 54e joueuse au classement mondial n'a eu aucune difficulté pour se défaire en demi-finale de l'autre belle surprise de l'épreuve l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 131 et seulement 255e au début de l'année) qui pouvait devenir la première joueuse passée par les qualifications à jouer une finale d'un tournoi du Grand Chelem.

"Je suis un peu surprise car je n'aurais jamais pensé avant le tournoi que je serais ici (en finale)", a déclaré Swiatek après sa victoire 6-2, 6-1. "D'un autre côté, j'ai toujours su que si j'allais être en finale d'un Grand Chelem, ce serait à Roland-Garros, donc c'est un rêve qui se réalise". "Je voulais jouer ce match comme si c'était un premier tour parce que je ne voulais pas penser que j'étais en demi-finale parce que ça me stresserait. Je voulais juste être agressive comme lors des matches précédents. Je me sens bien et comme si rien ne me faisait mal", a ajouté la Varsovienne qui n'a toujours pas cédé le moindre set et qui a notamment battu la tête de série N.1 la Roumaine Simona Halep en huitièmes de finale.

En finale, Swiatek jouera contre Sofia Kenin (WTA 6/N.4), 21 ans, qui a remporté en début d'année de l'Open d'Australie. Une seule autre joueuse Polonaise a joué une finale du simple dames dans un Grand Chelem : Agnieszka Radwanska (WTA 3) à Wimbledon en 2012. Elle s'était inclinée face à Serena Williams. Avant sa finale de samedi, Swiatek (WTA 174 en double) jouera vendredi sa demi-finale du double dames en compagnie de l'Américaine Nicole Melichar (WTA 13). Elles défieront la 14e tête de série composée de la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 45) et de l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 38).