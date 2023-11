La Serbie, plus forte que la Grande-Bretagne , rejoint l'Italie en demi-finales

La Serbie s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis, jeudi soir à Malaga en Espagne en battant (2-0) la Grande-Bretagne. Novak Djokovic et ses coéquipiers y affronteront samedi l'Italie, qui a décroché son ticket aux dépens des Pays-Bas plus tôt dans la journée.

Le N.1 mondial a tué le suspense lors du deuxième match, un simple qui l'opposait à Cameron Norrie (ATP 18). Djokovic s'est en effet imposé en deux sets et 1h42. Quatre jours après avoir remporté le Masters à Turin, Djokovic n'a pris qu'un break à son adversaire (dans le cinquième jeu) dans le premier set (6-4). Dans le deuxième set, gagné sur le même score, il a fait le break dès le premier jeu et n'a pas faibli ensuite, malgré un cinquième jeu très disputé et remporté par Norrie.

Djokovic aligne un 21e succès de suite en Coupe Davis et qualifie la Serbie pour sa 6e demi-finale, la 2e sur les trois dernières années.