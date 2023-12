La Serbie s'impose face à la Chine pour refermer une journée pleine de suspense

Novak Djokovic et la Serbie ont remporté au bout du suspense leur rencontre du groupe D face à la Chine (2-1) dans le cadre de la United Cup de tennis, la compétition mixte par équipes nationales, dimanche en Australie. Il aura fallu disputer un double décisif et un super tie-break pour déterminer le vainqueur, de même que dans les rencontres entre le Canada et le Chili (2-1) du groupe B et les États-Unis et la Grande-Bretagne (2-1) du groupe C.