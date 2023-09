La Tchèque Karolina Muchova rejoint Coco Gauff en demi-finales de l'US Open

En profitant des fautes directes de son adversaire (12), et en lui assénant des coups gagnants (14) Muchova a enchaîné six jeux d'affilée.

Gauff "est une super joueuse et elle aura le public avec elle. Mais j'espère pouvoir livrer un bon match", a déclaré Muchova.

Certains de ces jeux pourtant ont été très accrochés, comme le quatrième: Muchova a sauvé neuf balles de break et conclu sur sa troisième balle de jeu en plus d'un quart d'heure.

La Roumaine a réussi le break dans la foulée. Mais elle n'a pas conservé son avantage longtemps, puisque la Tchèque a immédiatement débreaké et recollé à 2-2.

Et Mouchova a réussi le break décisif pour mener 4-3. Elle a confirmé à 5-3 et pris une dernière fois le service adverse en terminant sur un gros coup droit gagnant.

Au total, les statistiques prouvent à quel point la Tchèque a dominé le match: 32 points gagnants pour 15 fautes directes (12 et 19 pour Cirstea), six balles de break converties sur onze créées et dix balles de break sauvées sur onze à défendre.