La tenante du titre Alexandrova contre la première tête de série Kudermetova en finale

Les Russes Ekaterina Alexandrova, tenante du titre, et Veronika Kudermetova, tête de série N.1, s'affronteront en finale du tournoi de tennis WTA 250 de Rosmalen, épreuve sur gazon dotée de 259.303 dollars.

Samedi, en demi-finales, Alexandrova, 26e joueuse mondiale et tête de série N.4, a battu 6-1, 7-6 (7/1) la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 71/N.7) après 1 heure et 18 minutes de jeu. Alexandrova, 28 ans, compte trois titres à son palmarès, dont la dernière édition du tournoi de Rosmalen, et visera un premier trophée cette année. Elle a été battue deux fois en finale.

Kudermetova, 10e à la WTA, s'est jouée 6-3, 6-2 de la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 102) en 1 heure et 22 minutes. La Russe compte un titre à son palmarès, en 2021 à Charleston, et a été battue quatre fois en finale.