La tenante du titre Kimberley Zimmermann atteint les quarts de finale du double

Kimberley Zimmermann (WTA 90 en double) s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis en double WTA 250 de Palerme, mercredi en Italie. La tenante du titre, qui forme la 3e tête de série avec sa partenaire italienne Camilla Rosatello (WTA 73 en double), a dominé les Argentines Maria Lourdes Carle et Julia Riera (WTA 167 et 183 en double): 6-4, 6-4 en 1 heure et 13 minutes.