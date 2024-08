Lara Salden battue au premier tour en simple

Lara Salden a été éliminée au premier tour du tournoi de tennis ITF W50 d'Ourense mardi, tournoi disputé sur surface dure en Espagne et doté de 40.000 dollars.

La Belge, 522e mondiale, s'est inclinée face à l'Américaine Anna Sinclair Rogers (WTA 518) en 3 sets 4-6, 7-6 (7-5), 6-3 au bout de 2 heures et 53 minutes de jeu.

Alignée en double aux côtés de la Polonaise Martyna Kubka (WTA 137 en double), avec qui elle forme la tête de série N.2, Salden a battu les Espagnoles Maria Martinez Vaquero et Alba Rey Garcia (WTA 1201 et 1037), 6-4, 6-2 lundi. Elle disputera le deuxième tour mardi face à la Canadienne Cadence Brace (WTA 673 en double) et la Britannique Amelia Rajecki (WTA 386 en double).