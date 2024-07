Lara Salden éliminée dès le premier tour

Plus tôt mercredi, Magali Kempen a décroché son ticket pour le deuxième tour de la compétition après avoir battu la Danoise Elena Jamshidi (WTA 968) en deux sets 6-1 6-2 après 1h05 de jeu. Au deuxième tour, Kempen affrontera l'Ukrainienne Yulia Starodubtseva, 123e mondiale et tête de série N.4.

Kempen (WTA 339 en double) et Salden (WTA 209 en double) feront également la paire en double dans ce tournoi et joueront leur quart de finale jeudi face aux têtes de série N.1, la Britannique Eden Silva, 164e mondiale en double, et l'Ukrainienne Valeriya Strakhova, 107e mondiale en double.