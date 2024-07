Lara Salden et Magali Kempen avancent au 2e tour

Lara Salden (WTA 218 en double) et Magali Kempen (WTA 386) ont réussi ensemble à se qualifier pour le 2e tour du double au tournoi de tennis WTA 125 de Bastad, lundi. Sur la terre battue suédoise, elles ont émergé 3-6, 7-6 (7/4) et 10/4 après 1h48 aux dépens de la Grecque Eleni Christofi (WTA 240) et de la Bosnienne Anita Wagner (WTA 208).