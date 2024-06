Lara Salden qualifiée pour la finale du double d'un 40.000 dollars en Espagne

Lara Salden et Martyna Kubka ont pris la mesure en demi-finales des Mexicaines Maria Jose Portillo Ramirez et Victoria Rodriguez (3-6, 6-3 et 10/7).

En finale, le duo belgo-polonais, formant la 3e paire tête de série du tournoi, affrontera la tête de série N.1 composée de l'Indienne Rutuja Bhosale et l'Américaine Sophie Chang.