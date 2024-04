L'Arabie saoudite accueillera les trois prochaines éditions à Ryad

L'accord entre la WTA et l'Arabie saoudite aura un gros impact financier: l'édition 2024 des Masters offrira une bourse globale de 15,25 millions de dollars "avec des augmentations supplémentaires en 2025 et 2026", selon le communiqué.

Les cinq derniers Masters féminins avaient été organisés dans cinq villes différentes: Singapour, Shenzehen, Guadalajara, Forth Worth et Cancun.

La puissante monarchie du Golfe riche de son pétrole, souvent montrée du doigt pour ses violations des droits humains et son bilan environnemental, investit des milliards de dollars dans le sport mondial depuis quelques années (golf, football, boxe, rallye, F1...).

Le fonds souverain (PIF) de l'Arabie Saoudite est récemment devenu le "partenaire officiel" du classement ATP de tennis. Dans le cadre de ce partenariat, le PIF sera aussi associé à plusieurs grands tournois et aux Masters masculins de fin d'année. Le royaume accueille en outre depuis 2023 et jusqu'en 2027 le Masters Next Gen, un tournoi test pour de nouvelles règles et qui regroupe les huit meilleurs joueurs de moins de 22 ans.