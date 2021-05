Laureus Awards: Osaka, Hamilton, Salah et Nadal parmi les sportifs distingués

La cérémonie des Laureus Awards, diffusée en vidéo-conférence jeudi soir à Séville, a mis à l'honneur plusieurs grands noms du sport mondial, dont Naomi Osaka et Rafael Nadal, Lewis Hamilton et Mohamed Salah, entre autres personnalités.

Le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions en août dernier, a aussi été choisi par le jury de l'Académie Laureus, pour la deuxième fois. Pour les très populaires Osaka et Nadal, dignes représentants du tennis mondial, ce sont respectivement le quatrième et le deuxième trophée Laureus.

Hamilton le Britannique, septuple champion du monde de F1 anobli par la Reine début janvier, a eu l'honneur de recevoir le premier Trophée Laureus de "l'engagement social", pour sa prise de position en faveur du mouvement "Black Live Matters", sur les circuits, après la mort de George Floyd dans le Minnesota.

Quant à Mo Salah, l'attaquant égyptien de Liverpool, il a été distingué par le Trophée de "l'inspiration sportive". Un peu comme Hamilton, il est très engagé pour défendre une grande cause, celle de l'égalité des femmes au Moyen-Orient, et a été nommé par le magazine Time parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le monde.

D'autres trophées ont été décernés au snowboarder Canadien Max Parrot, multiple médaillé aux X Games, celui du "Comeback de l'année", après son combat contre le cancer, à 26 ans seulement.

Une légende du tennis, l'Américaine Billie Jean King, a reçu un trophée pour l'ensemble de son oeuvre. Celui du "moment sportif" a été attribué à Chris Nikic, premier athlète victime du Syndrome de Down à boucler un Ironman.