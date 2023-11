L'Australie première qualifiée pour la finale après sa victoire contre la Finlande

L'Australie a décroché sa place pour la finale de la Coupe Davis, vendredi sur la surface dure du Palais des sports Martin Carpena de Malaga, en Espagne, théâtre du "Final 8". Les deux simples ont suffi aux Australiens, 3e nation mondiale, pour se débarrasser des surprenants Finlandais (N.14) et accéder à une deuxième finale consécutive.

En ouverture, Alexey Popyrin (ATP 40) a disposé d'Otto Virtanen (ATP 171) en deux manches et un peu plus d'une heure et demie, 7-6 (7/5), 6-2. Son compatriote Alex De Minaur (ATP 12) a ensuite rempli sa mission contre Emil Ruusuvuori (ATP 69), s'imposant 6-4, 6-3 en 1h35. Il n'y aura donc pas besoin de disputer de double décisif pour déterminer le premier finaliste de la Coupe Davis 2023.

L'Australie, finaliste déçue en 2022, attend désormais son adversaire. Il ne s'agira pas du Canada (N.1), lauréat 2022 sorti par la Finlande en quarts de finale, mais bien du vainqueur de la rencontre entre l'Italie (N.6) et la Serbie (N.7), tombeurs respectifs des Pays-Bas (N.9) et de la Grande-Bretagne (N.5).