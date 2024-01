L'Australie se qualifie grâce à sa victoire contre les États-Unis

Alex De Minaur (ATP 12) avait permis aux Australiens de prendre la main grâce à sa victoire contre Taylor Fritz (ATP 10), 6-4, 6-2, mais Jessica Pegula (WTA 5) a égalisé contre Ajla Tomljanovic (WTA 292), 7-6 (8/6), 6-3. Il fallait alors une victoire en deux sets à Storm Hunter et Matthew Ebden pour se qualifier, et la paire a rempli sa mission en se jouant de Pegula et de Rajveev Ram, 6-3, 6-1.

L'Australie remporte le groupe C et rejoint en quarts de finale la Pologne, qui s'est qualifiée plus tôt dans la journée en venant à bout de l'Espagne.