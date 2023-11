L'Australie vient à bout de la République tchèque et s'offre une 2e demi-finale d'affilée

Classée 10e nation mondiale, la République tchèque a pu s'appuyer sur Thomas Machac (ATP 78) pour écarter l'Australien Jordan Thompson (ATP 56) en entrée, 6-4, 7-5 en 1 heure et 55 minutes. Face au 12e mondial ensuite, Alex De Minaur, Jiri Lehecka a mené 4-6 et 4-5, avec service à suivre, mais s'est vu remonter par l'Australien 4-6, 7-6 (7/2) et 7-5. La partie a duré 2 heures et 31 minutes.

Décisif dans le double, la paire australienne formée par Matthew Ebden et Max Purcell a dominé en deux sets (6-4, 7-5) et 1 heure 12 minutes Jiri Lehecka et Adam Pavlasek.

Le premier quart de finale avait vu mardi la victoire de la Finlande (N.14), 2 à 1 face au Canada, tenant du titre et premier au classement par pays. Finlande et Australie, finaliste en 2022, se disputeront une place en finale vendredi.

Les deux derniers quarts de finale se joueront jeudi: Italie (N.6) - Pays-Bas (N.9) et Serbie (N.7) - Grande-Bretagne (N.5). Les demi-finales sont programmées vendredi et samedi et la finale dimanche.