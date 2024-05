L'Autrichien Dominic Thiem, vainqueur de l'US Open, annonce son retrait en fin de saison

"C'est un message très important, très triste et très beau que cette saison soit ma dernière", a déclaré Thiem dans un vidéo postée sur les réseaux sociaux vendredi. "Il y a plusieurs raisons à cela : tout d'abord, bien sûr, mon poignet. Il n'est pas exactement comme il devrait être et comme je le souhaite. La deuxième raison est mon sentiment intérieur : je réfléchis à cette décision depuis très longtemps", a commenté Dominic Thiem, finaliste à Roland-Groos en 2018 et 2019 et finaliste encore à l'Open d'Australie en 2020.

Moins d'un an après, Thiem a commencé à souffrir du poignet l'écartant du circuit pour 10 mois et le faisait redescendre à la 350e place mondiale. L'Autrichien est certes revenu dans le top 100 l'an dernier, mais n'est jamais parvenu à retrouver son meilleur niveau.

"J'ai eu du succès et décroché des trophées dont je n'aurais jamais rêvé. C'était un parcours incroyable. En fin de compte, je suis arrivé à la conclusion que cette décision de mettre fin à ma carrière à la fin de cette saison était la seule bonne. Mon amour pour le tennis ne mourra jamais", a ajouté Dominic Thiem, actuellement 117e au classement ATP, vainqueur de 17 titres au cours de sa carrière dont le Masters 1000 d'Indian Wells en 2019.