Le Bruxellois Joachim Gerard remporte le Masters en fauteuil roulant pour la 4e fois

Joachim Gérard a remporté pour la 4e fois de sa carrière le Masters de tennis en fauteuil roulant, mardi à Orlando aux Etats-Unis.



Quatrième mondial, Joachim Gérard, 31 ans, a battu en finale le Britannique Alfie Hewett (N.6) qui l'avait battu en demi-finales des Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Le Bruxellois s'est imposé cette fois 6-3, 6-2 et conserve son titre. C'est le quatrième trophée pour le Belge qui s'était imposé en 2015, 2016 et l'an dernier. Joachim Gérard aurait voulu réussir le doublé. Mais lundi, associé au Suédois Stefan Olsson, il a du s'incliner (6-1, 6-2) en finale du double qu'il avait remporté en 2014 (mais avec le Français Stéphane Houdet). Lundi, le duo belgo-suédois a été battu précisément par Stéphane Houdet et son compatriote Nicolas Peifer, victorieux déjà l'an dernier lors de la même finale.