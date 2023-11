Le Canada, tenant du titre, sorti par la Finlande en quarts de finale

Le premier quart de finale de la Coupe Davis de tennis a vu mardi la victoire de la Finlande (N.14), 2 victoires à 1 aux dépens du Canada, tenant du trophée et premier au classement des nations, sur la surface dure du Palais des sports Martin Carpena de Malaga, en Espagne, qui accueille le "Final 8".

Milos Raonic, 32 ans, ATP 318 (ex-N.3), qui n'avait plus joué en Coupe Davis depuis cinq ans, a offert le premier point au Canada. Il a battu Patrick Kaukovalta, 24 ans, ATP 782, en deux manches 6-3, 7-5, en réalisant pas moins de 18 aces au cours du match qui n'a duré que 67 minutes.

Les deux pays étaient privés de leurs numéros 1 respectifs, blessés: Felix Auger-Aliassime (ATP 29) et Emil Ruusuvuori (ATP 69).

Les deux derniers quarts de finale se joueront jeudi: Italie (N.6) - Pays-Bas (N.9) et Serbie (N.7) - Grande-Bretagne (N.5). Les demi-finales sont programmées vendredi et samedi et la finale dimanche.