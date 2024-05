Le coach de Goffin très fier de la combativité du joueur belge contre Mpetshi Perricard

"Il y a eu beaucoup d'émotion, mais surtout une vraie constance de la part de David", a-t-il confié à Belga à la fin du match. "Bien sûr, il y a eu des moments un peu plus compliqués à gérer, mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y avait un joueur en pleine forme. Il vient de gagner un tournoi et David est seulement le deuxième à parvenir à le battre sur terre battue cette année. Il sert très fort et peut accélérer des deux côtés. La clé, c'était de jouer très vite. Et de bien retourner évidemment. Je suis très fier de sa combativité et de son jusqu'au boutisme, même si pour moi c'est normal, car cela fait partie du haut niveau".

Yannis Demeroutis va désormais s'atteler à préparer David Goffin à défier l'Allemand Alexander Zverev (ATP 4), vainqueur du tournoi ATP Masters 1000 de Rome et tombeur de l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 275) au premier tour.