Le coach de Wickmayer, sur son abandon : "Yanina n'était plus capable de se déplacer"

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont contraint Yanina Wickmayer (WTA 86) à abandonner vendredi soir à New York au dernier tour des qualifications de l'US Open contre l'Américaine Sachia Vickery (WTA 203). L'Anversoise, 33 ans, qui briguait une treizième participation à Flushing Meadows, s'est ainsi blessée au dos lors du deuxième point du match, pour jeter définitivement l'éponge une fois menée 3-1 au premier set.

"Yanina avait ressenti une gêne lors de son match très accroché du premier tour contre la Canadienne Sebov", a expliqué samedi à Belga son coach, Gérald Moretti. "Mais avec des soins appropriés, la gêne avait disparu. Elle ne s'était plus plainte après son deuxième tour et n'avait également rien ressenti à l'échauffement avant d'affronter Vickery. Malheureusement, au deuxième point du match, en servant, elle a été terrassée par une nouvelle vive douleur. Et elle n'était plus capable de se déplacer".

Demi-finaliste en 2009, Yanina Wickmayer briguait une treizième participation à l'US Open, son tournoi préféré, et une première en tant que maman après être revenue sur le circuit en février 2022. Elle était dès lors très déçue.