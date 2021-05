Le "coup de gueule" de Justine Henin sur la gestion de la crise sanitaire: "On s'est senti abandonnés"

Les clubs sportifs ont-ils été suffisamment entendus lors de la crise sanitaire du covid-19? Pour la Belge Justine Henin, des manquements ont été constatés. Aujourd'hui, celle qui veut parler au nom de "toutes les personnes qui œuvrent dans les clubs de sport et qui n'ont pas toujours été respectées" déplore des aides insuffisantes.

"Sur cette deuxième vague, on a quasiment pas été aidés. Les aides apportées au monde du sport ont été très légères. On attend encore des réactions. Le monde du sport n'a peut-être pas assez représenté. Pas assez de voix se sont élevées manifestement. C'est un coup de gueule. Je comprends que la gestion de cette crise a dû être complexe. Mais c'est révélateur de ce que le sport est ou n'est pas dans notre pays. Je ne pense pas que ce soit un secteur considéré comme étant professionnel or on peut tout à fait gérer du sport amateur de façon professionnelle. Certains clubs fonctionnent comme des entreprises. Le sport a été un outil de décompression pour beaucoup. Comme beaucoup de secteurs, on s'est senti abandonnés", nous a-t-elle confié.

Justine Henin semble accepter le rôle de porte-voix sans pour autant promettre un engagement autour de cette cause dans le futur. "Tout est possible. Je ne ferme jamais aucune porte", nous souffle-t-elle. Avant de conclure: "Ça fait peut-être partie de mon rôle ou celui d'autres sportifs qui peuvent aussi faire passer des messages. Il faudra peut être y réfléchir pour le futur".