Le dernier billet pour la Slovénie

Kaja Juvan et Tamara Zidansek ont apporté le point de la qualification en battant Irina Bara et Monica Niculescu 4-6, 6-4, 6-2.

Le sort de ce duel a été scellé par le double qui avait débuté samedi, avant d'être interrompu par la pluie et de reprendre dimanche.

La Roumanie avait pourtant remporté les deux premiers simples vendredi, avant de perdre les trois derniers matches.

Les neuf nations issues des qualifications sont désormais connues: il s'agit de la Slovénie, de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie, de la République tchèque, du Kazakhstan, de l'Espagne et du Canada.

La Suisse et l'Australie, respectivement lauréate et finaliste de l'édition 2022, étaient déjà assurées de participer à la phase finale qui aura lieu du 7 au 12 novembre dans une ville encore à déterminer). Une douzième et dernière équipe, encore à déterminer, bénéficiera d'une invitation.