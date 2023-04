Le double devra départager la Belgique et le Canada après la victoire de Minnen

La Belgique et le Canada sont à égalité 2 victoires partout dans le duel de qualification à la phase finale de la Billie Jean King Cup de tennis. Dans le quatrième match, samedi à Vancouver, Greet Minnen (WTA 171) a battu Katherine Sebov (WTA 136) 6-2, 3-6, 6-3.

Ce quatrième match devait initialement opposer Yanina Wickmayer à Rebecca Marino. Greet Minnen et Katherine Sebov les ayant remplacées, des modifications pourraient être apportées par les capitaines pour le double, qui sera donc décisif. Ce dernier match programmé devait normalement opposer Kirsten Flipkens et Greet Minnen à Gabriela Dabrowski et Leylah Fernandez.

Plus tôt dans la journée, Ysaline Bonaventure (WTA 86) s'est inclinée 4-6, 7-5, 6-2 face à Leylah Fernandez (WTA 50).