Le fonds CVC va investir 140 millions d'euros dans le circuit féminin de la WTA

Le fonds d'investissement CVC, déjà présent dans le football, le rugby, la Formule 1 et le cricket, va investir dans le circuit de tennis féminin, a annoncé la WTA mercredi, sans préciser le montant qui s'élèverait à 150 millions de dollars (141 millions d'euros environ) selon le New York Times.

"Ce partenariat avec CVC va apporter l'expérience, le réseau et le capital nécessaires pour faire passer notre sport au niveau supérieur, en épousant l'ambition de nos membres fondateurs, en poussant le tennis féminin à dépasser ses barrières et en ouvrant la voie à de nouvelles normes pour un sport plus équitable et mieux valorisé", a déclaré le PDG de la WTA Steve Simon.

L'accord qui débutera cette année "a pour but d'accroître la notoriété, la valeur du tennis féminin et le montant des prize money" (sommes distribuées aux joueuses pendant les tournois) pour le bénéfice des joueuses, des tournois et des supporters", a détaillé de son côté CVC qui n'a pas précisé le montant de son investissement via une participation de 20 % dans une nouvelle filiale commerciale appelée WTA Ventures.

Basé au Luxembourg, CVC Capital Partners est l'un des fonds d'investissement les plus actifs ces dernières années dans le sport. Il est devenu l'actionnaire minoritaire de la nouvelle société commerciale de la Ligue 1 de football en France, en injectant 1,5 milliard d'euros, après avoir investi 400 millions d'euros en 2021 dans le Tournoi des six nations de rugby. CVC a également pris des participations dans la Formule 1, la Liga espagnole et le cricket.