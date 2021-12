Le frère de David Goffin devient l'entraîneur d'Elise Mertens

Elise Mertens (WTA 21) a un nouveau coach pour entamer la saison de tennis 2022 après avoir annoncé dimanche, sur les réseaux sociaux, la fin de sa collaboration avec Robbe Ceyssens, qui est également son compagnon. Il s'agit de Simon Goffin, le frère de David. L'information, qui circulait déjà dans la foulée, a été confirmée ce lundi à Belga par Bob Laes, le manager de la joueuse limbourgeoise.

"Oui, c'est exact. Simon Goffin est le nouveau coach d'Elise", a-t-il confié. Simon Goffin, 33 ans, travaille depuis un an au sein de l'académie de Kim Clijsters, où Elise Mertens s'entraîne quand elle est en Belgique. Il a commencé sa carrière de coach sur le circuit en 2016 aux côtés de l'Allemande Andrea Petkovic avant de prendre en main la destinée de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova jusqu'en mars 2019.

Elise Mertens, 26 ans, formait pour sa part un duo avec Robbe Ceyssens depuis deux ans et demi, après une première association en 2018. Ensemble, ils ont atteint les demi-finales en simple à l'Open d'Australie, en janvier 2018, les quarts de finale à l'US Open en 2019 et en 2020, et la première place mondiale en double en mai 2021. Elise Mertens entamera sa collaboration avec Simon Goffin au tournoi WTA 250 de Melbourne, à partir du 3 janvier.

La N.1 belge jouera ensuite le tournoi WTA 500 de Sydney et l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem qui débutera le 17 janvier