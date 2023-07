Le junior Blockx a renoncé à Wimbledon pour disputer un ITF Futures au Luxembourg

"Cela n'a pas été un choix facile", a expliqué Philippe Cassiers, son coach. "Le problème est que de tous les joueurs de son âge, Alexander est celui qui a disputé le moins de tournois Futures ou Challenger. Il n'en est qu'à neuf, là où certains ont déjà dépassé les vingt. Avec pour conséquence que son classement ATP (871e, ndlr) n'est pas élevé et qu'il rencontre même des difficultés à entrer dans les tableaux finaux de ces tournois. Il était donc temps d'y faire quelque chose. Sans oublier que si on veut bien jouer à Wimbledon, il faut se préparer en s'entraînant et en jouant au moins un tournoi avant. On perd donc facilement quatre semaines."

Alexander Blockx avait participé à Wimbledon l'an dernier, où il avait atteint le troisième tour, s'inclinant en trois sets contre le Suisse Kilian Feldbausch.