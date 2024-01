Le match de Joachim Gérard en double reporté à vendredi à cause de la pluie

Le match de Joachim Gérard en double du tournoi en fauteuil roulant de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, a été reporté à vendredi à cause de la pluie.

Associé au Français Stéphane Houdet, Gérard devait affronter jeudi les Japonais Takuya Miki et Tokito Oda pour une place en finale mais la pluie en a décidé autrement. La rencontre aura lieu en deuxième rotation sur la Kia Arena. En cas de victoire, le duo jouera sa finale en quatrième rotation, toujours sur la Kia Arena, contre les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid ou les Japonais Daisuke Arai et Takashi Sanada.

En simple, Gérard, 6e mondial, a été éliminé en demi-finale jeudi par Alfie Hewett, N.1 mondial et tenant du titre: 6-4, 6-1.