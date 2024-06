Le N.1 mondial du tennis Jannik Sinner jouera aussi le double à Paris

Sinner s'alignera en simple et en double durant les Jeux. En double, son partenaire sera Lorenzo Musetti (ATP 30), lui aussi engagé en simple. Matteo Arnaldi (ATP 34) et Luciano Darderi (ATP 41) complètent la sélection en simple. En double, le deuxième duo italien sera formé par Simone Bolelli et Andrea Vavassori, récents finalistes de Roland-Garros.

Sinner est devenu officiellement N.1 mondial du tennis lundi, au lendemain de la finale de Roland-Garros. Il avait atteint les demi-finales à Paris.