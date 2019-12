Le Néerlandais Marco Kroes pour coacher le double Joran Vliegen et Sander Gillé

(Belga) Joran Vliegen a annoncé samedi l'arrivée dans son staff du Néerlandais Marco Kroes chargé d'aider la paire de double qu'il forme avec Sander Gillé.

Marco Kroes prendra ses fonctions dès janvier. "Marco apportera beaucoup d'expérience à la table et nous guidera dans chacun des aspects du double", a commenté Joran Vliegen sur les réseaux sociaux. Marco Kroes entraîne le Néerlandais Wesley Koolhof, 14e mondial en double, vainqueur à Brisbane cette année avec le Néo-Zélandais Marcus Daniell disputant six autres finales ATP. Sander Gillé, 28 ans, 47e mondial en double et Joran Vliegen, 26 ans, 39e à l'ATP en double, comptent trois titres ATP à leur palmarès, tous décrochés cette année, à Zhuhai en Chine, à Gstaad en Suisse et à Bastad en Suède. (Belga)