Benoît Paire n'est plus en lice à Roland-Garros. Le joueur français s'était incliné plus tôt en simple et est sorti hier soir du tableau du double, avec son compère Romain Arneodo. Et Paire a encore une fois fait parler de lui par son comportement.

Le joueur a fustigé les organisateurs pour leur programmation. En effet, la rencontre a débuté sur le coup de 20h. Problème: en France, le couvre-feu est en place dès 21h, ce qui a forcé le speaker à demander au public présent de quitter les lieux pour respecter les consignes sanitaires. Quelques minutes plus tard, Benoît Paire perdait son calme lors d'un changement de côté, privé d'un public qu'il apprécie. "Comment on peut faire une programmation de merde comme ça? Faudra m’expliquer un jour comment c’est possible", hurle l'international français.

Il s'est ensuite déchaîné un peu plus sur Twitter. "Belle programmation Roland-Garros, au lieu de retirer l’accréditation d’un sparring qui prend un selfie et met l’ambiance, vous devriez penser à faire votre boulot”, a écrit le joueur français. Bonne ambiance à Paris.