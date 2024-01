Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic se veut rassurant sur l'état de son poignet

Le N.1 mondial est opposé au premier tour au qualifié croate de 18 ans Dino Prizmic (ATP 178) en soirée sur la Rod Laver Arena. "Mon poignet va bien. J'ai eu le temps, entre mon dernier match contre De Minaur à la United Cup (défaite 6-4, 6-4 il y a dix jours, ndlr) et mon premier match ici (dimanche en session de soirée), de récupérer", a expliqué le Serbe samedi en conférence de presse. "J'ai fait de bonnes séances d'entraînement, sans ressentir de douleur jusque-là. Tout se présente bien. Ce n'est pas aussi sérieux que d'autres blessures que j'ai connues ici. En 2021 (abdominaux) et l'année dernière (cuisse), j'ai dû gérer des blessures plus graves. Je ne peux pas prédire si ça va ressurgir ou pas, je ne sais pas. Avec les matches, le niveau de stress augmente. On verra."

Novak Djokovic, 36 ans, ne fait aucun mystère sur ses intentions et veut gagner autant de titres que possible. "Je veux gagner chaque tournoi du Grand Chelem auquel je participe. Ca ne va pas changer. J'espère simplement pouvoir commencer la saison comme j'ai commencé la plupart de mes saisons au long de ma carrière: avec un titre ici, à Melbourne. Mon endroit préféré, sans aucun doute. Le court où j'ai accompli des grandes choses et obtenu mes meilleurs résultats en Grand Chelem. C'est une année olympique, la saison est très longue. Les tournois du Grand Chelem, les JO, ce sont les gros objectifs. Je dois me concentrer sur une chose à la fois."