Le Portugais Nuno Borges affrontera Rafael Nadal en finale en Suède

En demi-finale samedi, Borges a battu en deux sets 6-3, 6-4 l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 121). Le match a duré 1h10.

Plus tôt, Rafael Nadal a éliminé en trois sets 4-6, 6-3, 6-4 et 2h13 de jeu le Croate Duje Ajdukovic dans l'autre demi-finale. Le Majorquin, qui se prépare pour le tournoi olympique à Paris, tentera de son côté de remporter un 93e titre en carrière alors qu'il n'a plus joué une finale depuis 2022. Il a déjà remporté le tournoi de Bastad en 2005.