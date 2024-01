Le qualifié Leandro Riedi contre la première tête de série Borna Coric en finale

Leandro Riedi et Borna Coric s'affronteront en finale du BW Open, le tournoi de tennis Challenger 125 d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, disputé sur surface dure et doté de 148.650 euros, à l'issue des demi-finales samedi au complexe du Blocry.

Dans la première demi-finale, Riedi, 250e mondial et issu des qualifications, a écarté en deux sets 6-2, 6-4 l'Américain Brandon Nakashima, 127e mondial et tête de série N.8, en 1 heure et 27 minutes. Tombeur de Gauthier Onclin au 2e tour jeudi, Riedi tentera de remporter dimanche son 4e titre sur le circuit Challenger, le deuxième cette saison après le second tournoi d'Oeiras. Nakashima, vainqueur de Raphaël Collignon, compte lui 4 titres en Challenger, dont celui remporté à Tenerife la semaine dernière, et un sur le circuit ATP à San Diego en 2022.

Dans la foulée, Coric, 40e mondial et tête de série N.1, s'est défait du Bosnien Damir Dzumhur (ATP 158) en deux sets 7-5, 7-6 (7/5) pour se hisser en finale au bout de 2 heures et 9 minutes de jeu. Coric, 27 ans et ancien 12e mondial, compte trois titres sur le circuit ATP dont le Masters 1000 de Cincinnati remporté en 2022. Il détient aussi trois titres à son palmarès en Challenger.