Le retentissement d'une sirène rappelle l'Ukraine à Maryna Zanevska: "J'étais submergée"

Maryna Zanevska (WTA 75) n'est pas parvenue à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125 de Saint-Malo mercredi. Au deuxième tour du tournoi disputé en France sur terre battue et doté de 115.000 dollars, la troisième tête de série s'est inclinée contre l'Américaine Katie Volynets (WTA 103). Zanevska a expliqué sur les réseaux sociaux qu'une sirène avait provoqué chez elle une crise de panique, car celle-ci lui a fait penser à la guerre dans son Ukraine natale.

Maryna Zanveska a remporté le premier set, 6-2, mais elle s'est ensuite inclinée après avoir concédé les deux sets suivants, 6-4 et 7-5. "J'ai eu une sensation bizarre pendant le match, après avoir gagné le premier set", a-t-elle confié sur les réseaux sociaux, à propos du moment où une sirène a retenti dans la ville portuaire de Bretagne. "Cela a duré peut-être vingt secondes, mais je l'ai ressenti comme une éternité. J'ai commencé à pleurer, et je ne savais plus m'arrêter."

La joueuse de 29 ans a écrit qu'elle n'avait pas pu rejoindre son pays natal depuis l'invasion russe en Ukraine entamée en février 2022. "Je n'ai donc jamais entendu de sirène, mais ce son a déclenché quelque chose. J'étais submergée. Normalement, quand je monte sur le terrain, j'oublie mes problèmes. Mais ici, j'ai été lourdement touchée."