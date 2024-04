Le Russe Daniil Medvedev veut aller aux JO à Paris

Au point qu'il compare la déception de son élimination en quarts quasiment à une défaite en finale de Grand Chelem. "J'ai alors décidé que je voulais encore participer à des Jeux olympiques, que je voulais encore représenter... ce que je peux représenter. Même s'il n'y a pas mon drapeau, je sais qui je suis. Je vais y aller, essayer de bien jouer, essayer d'être fier de moi et de rendre d'autres personnes fières".

Le tennis aux Jeux se jouera à Roland-Garros sur terre battue, une surface qu'il a longtemps abhorrée.

"Avant, je détestais jouer sur terre et quand la saison arrivait je me disais +OK, on y va, avec motivation et envie+. Puis je jouais et j'étais déçu. Maintenant, je me dis qu'il faut adapter mon jeu, ma mentalité, certains coups, et finalement j'ai hâte de jouer".