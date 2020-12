Le Sri Lanka rouvre aux touristes après huit mois

(Belga) Le Sri Lanka a rouvert ses aéroports aux touristes lundi, accueillant le premier vol en huit mois à la suite de la pandémie de Covid-19.

L'avion, en provenance d'Ukraine, et ses 180 touristes à bord sont arrivés à l'aéroport international Mattala Rajapaksl desservant le sud-est de Sri Lanka. L'île a décidé de rouvrir ses deux aéroports internationaux avec des mesures sanitaires strictes, dont l'obligation pour tout arrivant de rester à l'hôtel une semaine avant de rejoindre leur destination, a précisé un porte-parole du ministre en charge du tourisme. Les touristes ne pourront rester que dans certains hôtels prévus à cet effet et où le personnel ne quitte pas les lieux. Un test est également prévu à leur arrivée, ainsi qu'un autre après cinq jours. Les vacanciers pourront se rendre dans douze destinations, dont trois parc nationaux, un temple et un orphelinat pour éléphants. Des horaires ont été mis en place pour éviter un maximum les contacts avec les locaux. Le pays espère attirer environ 10.000 touristes dans les trois prochaines semaines, venant principalement d'Ukraine et de Russie. Le Sri Lanka enregistre actuellement environ 500 à 600 nouvelles contaminations par jour. Depuis le début de l'épidémie, 191 personnes sont décédées. (Belga)