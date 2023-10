Le statut de tenante du titre de Mertens "met de la pression" à sa partenaire Storm Hunter

Storm Hunter (WTA 3) était également satisfaite de sa bonne entrée en lice, lundi à Cancun, dans les WTA Finals, les Masters en double, avec Elise Mertens (WTA 5). Dans le groupe Maya Ka'an, l'Australienne et la Limbourgeoise, têtes de série n°2, ont battu les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 10) et Ena Shibahara (WTA 13), têtes de série N.3, 6-4, 6-2 en 1h16.

À 29 ans, il s'agit de la toute première participation de Storm Hunter aux WTA Finals, pour cinq à Elise Mertens. Et la gauchère du Queensland est impressionnée par le palmarès de sa partenaire, lauréate l'an dernier avec la Russe Veronika Kudermetova, et finaliste en 2021 aux côtés de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei.

"Nous avons très bien joué", a-t-elle confié. "Nous étions super solides. Nous avons bien servi et bien retourné dans l'ensemble, ce qui est toujours important. Les Japonaises sont une équipe du top. Elles sont très présentes au filet, elles bougent beaucoup, ce qui peut mettre mal à l'aise par moments. Nous avions toutefois un plan de jeu assez clair. Nous savions ce que nous souhaitions mettre en place et nous avons bien exécuté les choses, ce qui procure toujours une douce sensation."

"Savoir qu'Elise est tenante du titre me met beaucoup de pression", a-t-elle souri. "C'est ma toute première participation, tandis qu'elle a déjà joué à plusieurs reprises. C'est incroyable ce qu'elle a réalisé l'an dernier. Pour ma part, j'essaie de remplir mon rôle et de l'aider le mieux possible pour former une bonne équipe. Cela fait plaisir d'avoir entamé le tournoi par une victoire et nous espérons rester ici jusqu'à dimanche", a-t-elle conclu.

Prochain duel mardi soir, contre la paire formée par l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 21) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 22), têtes de série N.8.