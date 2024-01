Le tenant du titre David Goffin s'incline au 2e tour et perdra son statut de N.1 belge

David Goffin va perdre le statut de N.1 belge à la suite de sa défaite au 2e tour du BW Open, le tournoi de tennis Challenger de Louvain-la-Neuve, épreuve sur surface dure dotée de 148.625 euros, jeudi, au Blocry. Tenant du titre, il a été battu par le Jordanien Abdullah Shelbayh (ATP 191), 6-3, 6-4 en un peu moins d'une heure et demie. Le Liégeois, meilleur joueur Belge du classement ATP depuis plus de dix ans, va être dépassé par Zizou Bergs lundi prochain.

Le 22 juillet 2013, David Goffin était redevenu le joueur belge le mieux classé à l'ATP, en passant au 86e rang, devant Xavier Malisse alors classé 90e. Il n'avait plus perdu ce statut depuis, parvenant à intégrer le top-10 et atteignant même la 7e place à la fin de l'année 2017. Il ne sera classé au mieux que 133e lundi, alors que Zizou Bergs devrait être 130e.

Goffin a manqué cinq balles de break dès l'entame avant de concéder les quatre premiers jeux de la rencontre. Il n'a su se relever de ses deux breaks de retard et a cédé la première manche à Shelbayh. Dans le deuxième set, la 5e tête de série du BW Open a galvaudé trois nouvelles balles de break avant de lui-même concéder son service. Le Jordanien n'a eu qu'à défendre son engagement, ensuite, pour conclure la partie sur sa deuxième balle de match.

Après les éliminations de Raphaël Collignon (ATP 391) et Gauthier Onclin (ATP 218) au 2e tour, il n'y a plus de Belge dans le tableau du simple du BW Open. En double, Collignon avec Michael Geerts et Simon Beaucoup avec Jack Loge ont également été sortis au 1er tour.