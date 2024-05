Le tournoi parisien a rendu hommage à Dominic Thiem, deux fois finaliste

Sous l'ovation du public, il a reçu des mains de la directrice du tournoi Amélie Mauresmo un trophée: une coupe verticale sous verre des différentes couches de roches utilisées pour la fabrication des courts de Roland-Garros.

Emu, Thiem s'est un peu emmêlé les souvenirs lors de son petit discours, affirmant que Roland-Garros resterait le tournoi du Grand Chelem où il a obtenu ses "meilleurs résultats", oubliant son titre à l'US Open 2020.

"Merci pour ce merveilleux au revoir. j'ai vraiment une relation particulière avec ce tournoi. Dès la deuxième année où j'ai joué ici, je suis allé en finale chez les juniors et ensuite j'ai construit petit à petit un lien magnifique avec le tournoi et le public", a-t-il ajouté après qu'une petite vidéo illustrant certains de ses grands moments à Roland-Garros, et notamment ses victoires contre Novak Djokovic (en demi-finales 2019 et en quarts 2017) a été diffusée sur les écrans géants du court.