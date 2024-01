Leandro Riedi vainqueur à Louvain-la-Neuve: "probablement mon meilleur match en carrière"

Riedi va grimper à la 175e mondiale au classement ATP lundi et était aux anges à l'issue de son succès. "C'est probablement, l'un de mes meilleurs matches en carrière. Je l'avais déjà joué l'an dernier et j'avais été archi-dominé, je n'étais pas super confiant, mais je me sentais très bien", a confié l'ancien numéro 6 mondial chez les juniors et vainqueur de Roland-Garros juniors en 2020. "C'est le meilleur sentiment qui puisse être. J'étais bien préparé mentalement pour une grosse bagarre. Le premier set a été serré et j'ai bien commencé le second. J'ai vraiment tout donné et ça m'a réussi".

S'il était déçu de l'issue de la finale, Borna Coric était malgré tout satisfait de sa semaine. "J'avais besoin de matches après une saison compliquée", a confié le Croate, 27 ans, qui sera 37e mondial lundi et qui est passé par une période de blessure en fin d'année dernière. Eliminé au premier tour de l'Open d'Australe, Coric se voulait positif. "J'ai passé une très belle semaine, dommage pour la finale, je n'ai pas su trouver mon rythme, mais Leandro a joué à un très bon niveau et il m'a mis en difficulté, mais je vais continuer à me reconstruire sur ses matches. L'endroit ici était paisible, loin de l'agitation de Melbourne, où on peut se balader en ville ou boire un café tranquille. C'était un peu des vacances pour moi. Très plaisant."