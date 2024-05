L'ensemble des matchs des Belges reportés à jeudi à cause des intempéries

La météo s'est montrée capricieuse au-dessus de Paris ce mercredi et a contraint les organisateurs de Roland-Garros à interrompre plusieurs matchs à cause de la pluie. Toutes les rencontres impliquant des Belges, en simple (Zizou Bergs) et en double (Elise Mertens, Greet Minnen, Kimberley Zimmermann, Sander Gillé et Joran Vliegen), ont été reportées à jeudi.